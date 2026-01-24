Un nuevo hecho de violencia se registró la noche del viernes 23 de enero en el municipio de Galapa, Atlántico, donde un hombre fue asesinado a tiros en el sector La Jungla del barrio Mundo Feliz.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Barros Padilla, de 27 años, conocido con el alias de ‘Cachama’, natural de Galapa y residente en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. El hombre se dedicaba a oficios varios y vivía en unión libre.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió hacia las 8:40 de la noche, cuando Barros Padilla se encontraba sentado a las afueras de su vivienda junto a su compañera sentimental. En ese momento, dos hombres llegaron caminando por la parte posterior del inmueble y lo llamaron para que se acercara. Aunque su pareja le pidió que no lo hiciera, uno de los sujetos desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

La víctima intentó huir, pero cayó al suelo, donde volvió a ser atacada. Posteriormente, los agresores escaparon hacia una zona enmontada. Barros Padilla fue trasladado inicialmente al hospital municipal de Galapa y, debido a la gravedad de las heridas, remitido a la clínica Reina Catalina, en Baranoa, donde falleció a las 11:23 de la noche.

El hombre presentaba siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el tórax, cuello, cabeza y una de sus piernas. En el lugar del ataque fueron halladas seis vainillas calibre 9 milímetros, que quedaron en poder de las autoridades.

Las primeras hipótesis apuntan a que el homicidio estaría relacionado con una disputa por el control de la venta de estupefacientes entre estructuras delincuenciales que delinquen en la zona, específicamente entre los grupos ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Las autoridades investigan la posible participación de integrantes de este último grupo.

Aparentemente uno de los presuntos agresores sería conocido con el alias de ‘Cara de Pan’, quien estaría vinculado a otros hechos violentos ocurridos recientemente en el sector.

El caso es investigado por el CTI de la Fiscalía, a través del Grupo de Vida de Barranquilla, bajo coordinación de un despacho fiscal, con el fin de esclarecer los móviles del crimen e identificar plenamente a los responsables.