Un hombre fue asesinado a balazos al mediodía de este viernes 23 de enero en el sector de restaurantes ubicado junto a la Intendencia Fluvial, un concurrido punto de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando, según testigos, un sujeto armado llegó hasta el lugar y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, ante la presencia de varias personas que se encontraban almorzando. En el sitio es común el consumo de pescado en cabrito, plato típico de la zona.

De momento, la identidad del fallecido no había sido confirmada por las autoridades. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, mientras que unidades policiales acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y acordonar la zona.

Habitantes y comerciantes del sector expresaron su preocupación por lo ocurrido y exigieron una mayor presencia policial, señalando que se trata de un área frecuentada diariamente por familias y turistas.

Las autoridades no han informado aún sobre posibles responsables ni las causas del crimen.