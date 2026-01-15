En horas de la madrugada de este miércoles 14 de enero, unos bandidos se robaron 47 semovientes vacunos de una finca en el municipio de Galapa.

Los hechos se registraron hacia las 2:30 a. m. en la finca Los Guadales, ubicada en cercanías al peaje Galapa – Malambo, con sentido vía la Prosperidad.

Ramiro Herrera Estrada, un adulto mayor de 68 años, manifestó a las autoridades que, al llegar a la finca, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, se percató que el ganado no se encontraba en el predio, alertando inmediatamente a las autoridades sobre el robo.

Según la Policía, el momento en que se presentó el robo, la finca se encontraba sola y sin ningún tipo de vigilancia.

Asimismo, EL HERALDO conoció que las novillas de raza girolanda están avaluadas en aproximadamente $282 millones.

Un llamado de auxilio

Juan Camilo Restrepo, CEO de Mundo del Ganadero, una empresa dedicada al mundo agropecuario, manifestó a través de un video en redes sociales sobre el desafortunado caso, explicando que el ganado robado hacía parte de un proyecto de embriones que estaban realizando desde el municipio de Galapa.

“Amigos, la verdad es que es difícil hacer este video, se me quiebra la voz dándoles esta noticia, pero necesito mucho la ayuda de ustedes el día de hoy (…) amanezco con la noticia de que nos robaron un ganado en Galapa, Atlántico, donde teníamos ya un tema de un proyecto de embriones, son 47 novillas”, expresó.

Adolorido por la situación, Restrepo reveló que las novillas en su mayoría son de raza girolandas F1 que se estaban preparando para un trabajo de embriones en la ciudad de Barranquilla.

“Ahí están los ahorros de uno, por lo que ha trabajado tanto y con tantas ilusiones (…) son girolandas F1 en su mayoría y hay también mucho ganado tres cuartos, que estábamos preparando para un trabajo de embriones allá en Barranquilla”, explica.

Según el afectado, los cuatreros habrían ingresado durante la noche a la finca luego de haber quebrado tres cadenas de seguridad que resguardaban el predio y los corrales, para posteriormente llevarse las bestias.

“Por la noche, al parecer, rompieron como tres cadenas de seguridad que tenía la finca y entraron cerca al corral y se los llevaron todo, ya con las autoridades de la zona se está haciendo el trabajo de búsqueda de los animales (…) hoy les pido mucha ayuda, a que me ayuden bastante a difundir este video, estamos con el paradero de esas ratas y nada muchachos, les agradezco mucho”, sentenció.

La víctima informó que las autoridades se encuentran adelantando la investigación para dar con el paradero de los ladrones y el ganado robado.