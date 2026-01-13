En horas de la tarde de este lunes 12 de enero se perpetró un atentado sicarial que dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido en el barrio Tajamar, en el municipio de Soledad.

Leer más: Ataque a bala deja un hombre herido en el barrio El Pradito de Malambo

La víctima fatal fue identificada como Arturo Manuel Vanega Toro, de 33 años, quien se desempeñaba como cobradiario, mientras que el lesionado responde al nombre de Irwin Brayan Criado Berrio alias El Gordo, de 44 años de edad.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de la 1:00 p. m., Vanega Toro se encontraba en la parte externa de la vivienda de Criado Berrio, ubicada en la calle 45B con carrera 14C, mientras le realizaba el cobro de unas cuotas bajo la modalidad de ‘gota a gota’.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a pie llegaron hasta el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones.

Posterior al ataque, el cobradiario fue trasladado hasta la Clínica Materno Infantil, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, Irwin Brayan fue remitido al Hospital Universidad del Norte, donde permanece bajo valoración médica.

De acuerdo con Inteligencia, estos hechos estarían relacionados con una disputa territorial por el control de la venta de estupefacientes entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, ya que los investigadores presumen que alias El Gordo sería un expendedor de estupefacientes por la zona a nombre de ‘Los Costeños’.

Asimismo, EL HERALDO conoció que ‘El Gordo’ presenta ocho anotaciones judiciales como indiciado por múltiples delitos: tráfico de estupefacientes, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, hurto y uso de documento falso.

Con el homicidio de Vanega Toro, ya serían cuatro los cobradiarios que han sido asesinados en Barranquilla y su área metropolitana en lo que va del año 2026, cifra que enciende las alarmas entre la comunidad.

Cabe reseñar que Vanega no presentaba anotaciones judiciales en el SPOA, según las autoridades.