Luego de que la Fiscalía Generalde la Nación confirmara la captura del presunto responsable del feminicidio de Valentina Cepeda Rodríguez, la madre de la joven expresó un profundo desahogo emocional a las afueras de las instalaciones del ente investigador.

La mujer fuertemente afectada, manifestó que la detención representa un momento de alivio tras más de un año y nueve meses de espera, desde que su hija falleció en circunstancias extrañas entre la noche del 9 de abril y la madrugada del 10 de abril de 2024, en el sector de Villa Campestre, Atlántico.

“Este es el mejor regalo que me has dado, hija, para mañana. El mejor regalo. Dios mío, gracias a Dios que escuchó mis oraciones. Como decía mi hija, la oración más poderosa es la de una madre, y él la escuchó”, expresó entre lágrimas, agradeciendo lo que considera un acto de justicia divina.

Sin embargo, también dejó claro que su lucha no termina con la captura.“Seguiré hasta el último momento, hasta el último, para que ese miserable pague. No le va a alcanzar la vida para lo que hizo con mi hija”, manifestó.

Cepeda, con tan solo 22años de edad, era conocida por sus familiares y allegados por ser una joven radiante y alegre, era una instructora de yoga y estudiante de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Atlántico.

