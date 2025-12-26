Tras un consejo extraordinario de seguridad, el alcalde del municipio de Luruaco (Atlántico), Ameth Juan Hanna, anunció una serie de medidas con el propósito de evitar que se repitan los violentos hechos acontecidos en el corregimiento de Arroyo de Piedra.

En esta población, las celebraciones por la Navidad terminaron en una riña entre varias personas, dejando una persona muerta y otra capturada. Un sujeto, de 32 años, fue señalado por las autoridades de acabar con la vida de Gleider Alberto Cantillo García, de 22 años, al agredirlo con arma cortopunzante.

Lea: Capturan en flagrancia al presunto responsable del homicidio de un joven de 22 años en Luruaco

El caso se presentó en la calle 3 con carrera 4, donde otros cuatro pobladores resultaron lesionados, por lo que debieron ser trasladados al hospital municipal de Luruaco. Se encuentran con pronóstico reservado.

Por lo anterior, el mandatario informó este viernes 26 de diciembre que se suspenderán las actividades de negocios de ventas de licor en establecimientos públicos y bailes en los corregimientos de Santa Cruz, Palmar de Candelaria y Arroyo de Piedra hasta el 13 de enero de 2026.

“Quedarán suspendidas todas las actividades que incluyan bailes masivos, picós en las puertas de las casas y estaderos y billares. Quedan suspendidos hasta nueva orden y, de acuerdo con el comportamiento que se dé, miraremos las posibilidades de extenderlo hasta la época de Carnaval”, manifestó el alcalde.

Más detalles del consejo de seguridad

Mientras que, para la cabecera municipal de Luruaco, San Juan de Tocagua y Pendales no regirá esta medida, según agregó el mandatario, por el “buen comportamiento” de sus habitantes durante la ‘Noche Buena’.

Aquí: Abuelo y nieto de Santo Tomás murieron con pocos minutos de diferencia: esto pasó

“En los demás corregimientos y en el municipio seguirá el horario habitual y los eventos públicos. Agradecemos a Luruaco por su buen comportamiento y le pedimos al resto de la comunidad acompañamiento a la fuerza pública para que este tipo de hechos no se sigan presentando en el municipio. No es posible que se haya dañado el histórico que teníamos de buen comportamiento. Del buen comportamiento depende que continúen las actividades”, aseguró Ameth Juan Hanna.

Añadió que estas decisiones “no son un capricho”, sino que buscan restablecer el orden público y la tranquilidad de los habitantes.