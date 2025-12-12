El municipio de Juan de Acosta, en el Atlántico, se encuentra consternado por el fallecimiento de una menor de edad tras ahogarse en un arroyo ubicado en zona rural de la población este 12 de diciembre.

La niña, de tan solo 9 años, tomaba un baño junto a su hermana de 12 cuando por “un descuido” empezaron a ahogarse, según información preliminar de las autoridades.

Otros niños que se encontraban en el arroyo, ubicado en la trocha Sarmiento, en el corregimiento de San José de Saco, dieron aviso a un adulto quien en su intento solo puso sacar consciente a una de las menores y la otra tardo un poco más en encontrarla y auxiliarla.

Momentos después es trasladada a las instalaciones del hospital municipal de Juan de Acosta donde el médico en turno manifiesta que la menor de 9 años ingresó sin signos vitales. Su deceso se produjo sobre las 3:00 de la tarde de este viernes.

Las autoridades identificaron a la niña como Yaslin Isabel Guzmán Arteta. Todo apunta a que los niños no se encontraban bajo supervisión de un adulto responsable.

