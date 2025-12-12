La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jairo Samuel Páez Muñoz que estaría involucrado en el feminicidio de la que fuera su pareja sentimental pareja, Yolanda Estefanny Arias Santos, de tan solo 25 años de edad, a la que presuntamente mató asfixiándola el pasado 28 de septiembre de este año.

Un fiscal de la Seccional Atlántico le imputó el delito de feminicidio agravado. En audiencias concentradas Páez Muñoz no aceptó el cargo y por disposición de jueces de control de garantías el señalado feminicida deberá cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario.

El trágico caso tuvo lugar la madrugada del domingo 28 de septiembre y, según la madrastra, Iris de Jesús Abad Terán, el primero en enterarse de la situación fue Jainer Arias, hermano de la joven, quien al llegar de su trabajo y dirigirse hasta su casa, se percató que Yolanda estaba envuelta sobre una sábana, con una almohada sobre el rostro e inconsciente.

“Me dicen que la asfixió, que le puso una almohada encima, la asfixió y por eso murió. Cuando se dieron cuenta ya había pasado como una hora. Su hermano Jainer, que trabaja en vigilancia, fue el que la encontró. Él llegó como a la hora porque siempre en la mañana le traía un dedito, dice él, y cuando la fue a llamar la encontró con las almohadas en la cara”, sentenció la mujer en ese entonces en diálogo con EL HERALDO.

Sin embargo, Yolanda fue rápidamente trasladada al Camino La Manga, donde presentó síntomas similares a la asfixia mecánica. Debido a la gravedad de las lesiones terminó falleciendo a los pocos minutos de ser atendida por los médicos de turno.

Mientras esto sucedía, el procesado huyó con destino al corregimiento de Salgar, jurisdicción de Puerto Colombia, con el firme propósito de quitarse la vida, según sentenció la Policía que pudo localizarlo antes de cometer el suicidio gracias a que la motocicleta en la que se desplazó hasta el lugar tenía un localizador.

Esta casa editorial tuvo acceso a las dos cartas que Jainer Arias encontró cuando persiguió a Páez. Según el tío de la occisa, Tomás Arias Cantillo, una de ellas era para los abuelos del capturado y la otra era para la familia de Yolanda, en ellas confesaba el crimen y mencionaba el sentirse arrepentido por lo que habría hecho.

“Cuando mis dos sobrinos llegaron a Salgar, encontraron la moto y en el vehículo estaban las dos cartas: una dirigida a la familia de él y otra a la familia de nosotros. En ambas pedía perdón por lo que había hecho; sabía que estaba mal hecho, pero pedía que lo perdonaran. También le pide a su familia que cuiden a sus hijos, porque él iba como a intentar quitarse la vida”, reveló Arias Cantillo en su momento.