El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, en cabeza de la togada Sheila Tatiana Ortega Téllez, condenó en las últimas horas a Luis Miguel Muñoz Pérez, señalado integrante de la estructura criminal ‘los Costeños’ por la masacre del barrio Las Flores, hecho que dejó seis víctimas fatales y tres más heridas en hechos acaecidos en septiembre de 2022.

En la providencia, conocida por EL HERALDO, la juez resuelve condenar en primera instancia a Muñoz Pérez a la pena principal de 720 meses de prisión, o lo que es lo mismo 60 años de prisión, “por haber sido hallado coautor responsable de los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo simultaneo y heterogéneo con el de homicidio agravado en grado de tentativa, y en calidad de autor de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”.

Seguidamente, impuso al condenado “la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por un término de 20 años y “no conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria”.

Hay que señalar que Luis Miguel Muñoz Pérez hoy permanece en la Penitenciaría de El Bosque, cumpliendo con una medida de aseguramiento desde septiembre de 2023 por otro proceso por homicidio y porte ilegal de armas.

Luis Miguel Muñoz Pérez.

Cabe reseñar que para ese año, previo a la conmemoración del primer aniversario de la masacre, la Fiscalía General de la Nación notificó a los medios locales sobre la imputación de cargos contra este individuo señalado de actuar en el sangriento ataque de Las Flores.

En su momento, el ente investigador detalló que Luis Miguel Muñoz Pérez, presunto sicario de la estructura delincuencial ‘los Costeños’, al parecer, actuó por instrucción directa de alias Castor, máximo cabecilla de la estructura delictiva.

“Una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, señaló el ente investigador.

En aquel tiempo, la Fiscalía detalló que tras la imputación de Muñoz Pérez se contabilizaban en cuatro los sicarios que habrían participado a las 12:41 de la madrugada del lunes 12 de septiembre de 2022 en el ataque frente a un local comercial adonde compartían Johan Andrés Polo Chiquillo, de 21 años; Dany Daniel De la Hoz Correa, de 33; Edwin Yesid Cardoza Tapia, de 29; Jorge Eliécer Pardo Hernández, de 33; Chelo José Acevedo Villa, de 22, y Henry David Flórez Pallares, de 29 años.

“Este hombre (Muñoz Pérez), en compañía de otros tres señalados integrantes de ‘Los Costeños’, habría descendido de una camioneta y disparado indiscriminadamente en contra de un grupo de clientes que departía en un establecimiento nocturno. El ataque dejó seis muertos y tres heridos”, indicó la Fiscalía en relación a la actuación criminal.