Los habitantes del barrio La Esperanza, en Luruaco, despertaron esta mañana con la terrible noticia del asesinato de un joven.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jainer David Viecco Beltrán, de 20 años de edad.

Según el testimonio de los moradores del sector, el hecho ocurrió a eso de las 2:50 de la madrugada de este martes 9 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en la calle 19 con carrera 22.

En ese momento, dos desconocidos se acercaron hasta el joven y, sin mediar palabra, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y le propinó un mortal disparo a la altura de la cabeza.

Tras el ataque, los agresores escaparon hacia un rumbo desconocido, mientras que Viecco quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación criminal de la Fiscalía se encuentran realizando las diligencias de inspección técnica a cadáver.

La Policía del Atlántico informó que el comandante de estación en coordinación con patrullas de vigilancia, Sijín y Sipol, adelantan labores de campo para dar con la captura de los responsables.