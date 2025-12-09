El terror nuevamente se hizo presente en el municipio de Sabanalarga, esto luego de que en horas de la tarde de este martes se registrara el violento asesinato de un joven en el barrio Santa Rosa.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Adolfo Mario Luquez Hernández, de 20 años de edad.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 2:21 p. m., el occiso se encontraba en la carrera 11 con calle 28, a la altura de una cancha del sector.

De un momento a otro, el joven fue interceptado por dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta marca bóxer color negra. El parrillero esgrimió un arma de fuego y le propinó varios disparos, para luego huir junto con su cómplice.

Malherido, Adolfo Mario fue rápidamente auxiliado por los vecinos del sector, quienes los trasladaron hasta el Hospital de Sabanalarga donde ingresó sin signos vitales debido a las heridas.

El comandante de estación en coordinación con personal de apoyo, patrullas de vigilancia e investigadores de la SIJÍN adelantan labores de campo para dar con la captura de los responsables.