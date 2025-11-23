A eso de las 10:50 de la noche de este sábado 22 de noviembre se registró un fuerte accidente de tránsito en la avenida circunvalar, el sector de Puerta Dorada, donde dos personas resultaron gravemente heridas.

Leer más: Motorizados atacan a tiros a una camioneta en Sabanalarga: entre los heridos hay un menor

El siniestro, ocurrido exactamente en la calle 100 con carrera 15 Sur, se vieron involucrados los conductores de un vehículo tipo taxi, marca Hyundai, y una motocicleta, marca AKT.

De acuerdo con testigos, ambos vehículos transitaba por la avenida circunvalar, sentido norte-sur, y al llegar a la altura de Puerta Dorada el taxista habría realizado un giro a la izquierda para atravesar el separador y arrollando al hombre y la mujer que se movilizaban en la motocicleta.

Lea además: Joven motociclista muere tras perder el control y chocar contra una rampa en El Bosque

Las autoridades informaron que el conductor de la motocicleta responde al nombre de Keiner Andrés Lagares Sampayo, quien presenta una fractura en la mano derecha; mientras que la compañera, identificada como Betssy Lorena Mendoza Pértuz, sufrió trauma craneoencefálico severo debido al fuerte impacto.

Ambos lesionados fueron trasladados hasta la Clínica Los Almendros.

No olvide leer: Ataque a bala en Las Flores: un hombre y una mujer heridos

Unidades de la Policía adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido en el grave accidente.