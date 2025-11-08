Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a bala en hechos ocurridos hacia las 12:10 del mediodía de este sábado 8 de noviembre en el barrio 20 de Julio del municipio de Baranoa, en el centro del departamento del Atlántico.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuatro sujetos que se movilizaban en motocicletas —una marca Bóxer color negro y otra Suzuki AX-100 color blanco— ingresaron a una vivienda en el sector y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

La víctima fue identificada como Jorge Enrique Leuro Pérez, de 32 años de edad y quien habría integrado la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Elena, según registros publicados con anterioridad en la Regional Norte del ICBF.

El lesionado fue auxiliado por vecinos del sector y trasladado a la Clínica Reina Catalina, donde permanece con pronóstico reservado.

Detectives de la Sijín y la Sipol adelantan labores de verificación e investigación para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento de Policía Atlántico, hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya al esclarecimiento del hecho, comunicándose a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.