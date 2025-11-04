Dos capturas en menos de una semana en la ciudad de Barranquilla han sido suficientes para propinar duros golpes a las finanzas del Clan del Golfo: primeo cayó ‘Ñao’ señalado de ser dinamizador de dinamizador del homicidio en área metropolitana de la ciudad, y luego ‘Cristian’ quien era el puente para redes internacionales del narcotráfico.

La captura de ‘Cristian’ es tal vez el ‘mazazo’ más importante para esta organización delincuencial que opera en la capital del Atlántico y en su área metropolitana.

La detención de este sujeto se logró mediante una diligencia de allanamiento y registro llevada a cabo en el norte de Barranquilla, luego de un proceso de inteligencia e investigación criminal que fue adelantado por unidades especializadas de la Policía Nacional.

El rol de ‘Cristian’ en la organización criminal era clave pues servía de puente entre los fabricantes de los estupefacientes y los compradores de los mismos ubicados principalmente en Centroamérica.

De acuerdo a las investigaciones adelantadas por la Policía, el hoy procesado por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, enviaba la droga desde dos municipios atlanticenses: Tubará y Juan de Acosta con destino a redes internacionales del narcotráfico que previamente contactaba.

Los uniformados de la Policía no solo lograron su captura, durante el operativo también fueron incautados 45 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuatro equipos móviles y un pasaporte, elementos que harían parte del componente logístico para el tráfico de drogas hacia el exterior.

“Con esta captura, la Policía Nacional afecta directamente el componente logístico y financiero del Clan del Golfo, reduciendo su capacidad de comercialización y tráfico de drogas a gran escala”, señalaron.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal del Clan del Golfo se dedica a la comisión de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes en distintas localidades de Barranquilla, pero principalmente centra sus operaciones en la de Suroccidente y Metropolitana.

Más exactamente tiene injerencia en los barrios La Manga, Por Fin, El Bosque, Me Quejo, Santo Domingo (localidad Suroccidente) y Santa María (localidad Metropolitana). Su accionar criminal no solo se limita a Barranquilla, sus tentáculos también llegan a otras poblaciones del Atlántico: Soledad, Malambo y Galapa.