Un conductor de un furgón perdió la vida tras sufrir un terrible accidente de tránsito en la Vía Oriental. El siniestro se registró en horas de la madrugada de este sábado 25 de octubre entre el municipio de Suan y el corregimiento de Santa Rita.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Manuel Corpecero.

Según el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 4:10 a. m., el occiso conducía un vehículo clase furgón de placas WGA-943, a la altura del kilómetro 11 sentido Calamar-Barranquilla.

En ese mismo momento, un conductor de un camión marca Renault, de placas TPL-080, permanecía estacionado en la misma carretera, debido al cierre temporal de la vía por un accidente de tránsito tipo volcamiento.

El conductor del Renault manifestó a las autoridades que, de manera repentina, sintió un estrepitoso impactado en la parte trasera del camión y, al salir del vehículo, se percató que había sido chocado por el furgón que conducía Corpecero, quien falleció de forma instantánea.

Según las autoridades, al parecer, el siniestro vial ocurrió porque el conductor del furgón sufrió un microsueño. El tránsito municipal adelanta una investigación para esclarecer los hechos.