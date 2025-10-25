Durante un operativo contundente realizado por uniformados de la Policía Nacional, fue capturado un hombre señalado del delito de hurto y se recuperó una motocicleta que había sido reportada como robada.

Los hechos se registraron en el barrio Hipódromo, en el municipio de Soledad, luego de que los uniformados recibieran una alerta sobre el hurto del vehículo. De inmediato, se activó un operativo de búsqueda y una persecución por distintas vías del sector.

Gracias a la reacción efectiva de las patrullas de la Policía, fue interceptado el presunto delincuente y se logró recuperar la motocicleta hurtada.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito de hurto y se adelanten los actos judiciales correspondientes.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Región de Policía, manifestó: “Estas acciones operativas continuarán desarrollándose de manera constante, con el fin de garantizar la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos”.