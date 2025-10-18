Un joven de 19 años resultó lesionado durante un procedimiento policial realizado en el municipio de Malambo, perteneciente al área metropolitana de Barranquilla.

Los hechos ocurrieron hacia las 12:23 del mediodía de este jueves 16 de octubre de 2025, en la carrera 3A Sur con calle 10A, sector de la Bumanguesa, en el barrio Bellavista.

Según el reporte oficial, una patrulla del cuadrante interceptó al joven que presentaba una actitud sospechosa.

Durante el registro, el hombre sacó un arma de fuego y disparó contra los uniformados, generándose un intercambio de disparos. En medio del enfrentamiento, el sospechoso resultó herido en el torso, por lo que fue auxiliado en el lugar y trasladado a la Clínica Campbell de Malambo, desde donde fue remitido a la sede Campbell de la carrera 14 en Barranquilla.

El capturado fue identificado como Yuber Javier San José Tirado, de 19 años, quien permanece bajo custodia policial y se encuentra fuera de peligro.

En el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 de fabricación industrial. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.