La Seccional de Tránsito y Transporte Barranquilla realizó labores de control sobre los principales corredores de la ciudad durante el puente festivo del Día de la Raza, con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros.

Miembros de la Policía adelantaron planes de control, prevención y regulación, en los principales ejes viales de alta afluencia vehicular de Barranquilla

De acuerdo con las autoridades, en medio del desarrollo del Plan Retorno se registró el ingreso de aproximadamente 98.192 vehículos y la salida de 99.056, cifras que reflejan un aumento en la movilidad frente al mismo periodo del año anterior.

Además, se impusieron 313 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito y fueron inmovilizados 49 vehículos, de los cuales 33 correspondieron a conductores que estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes.

En el reporte, la Policía indica que se presentaron 8 accidentes de tránsito, que dejaron al menos 8 personas lesionadas.

