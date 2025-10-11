Cinco hombres fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación tras ser señalados como presuntos responsables de un intento de hurto ocurrido el pasado martes 30 de septiembre en un conjunto residencial de Puerto Colombia.

Lea más: Motociclista muere arrollado por una camioneta en grave accidente de tránsito en la Vía al Mar

Los implicados fueron identificados como Cristian Camilo Benítez Ballén, Brayan Felipe Ruiz Romero, Miguel Ángel Riaño Castro, Santiago Camacho Romero y Kevin Leonardo Quintero Garzón.

Según las autoridades, los sujetos habrían intentado ingresar de manera irregular al conjunto a bordo de un vehículo de alta gama, presuntamente con la intención de cometer un robo.

Gracias a la oportuna reacción de los guardas de seguridad del lugar, quienes alertaron a las autoridades, se logró la rápida intervención de la Policía Nacional. En medio del operativo se presentó un intercambio de disparos, en el que uno de los capturados resultó herido.

Ver más: Seccional de Tránsito del Atlántico activa plan vial por puente festivo del Día de la Diversidad Étnica

Los cinco hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía les imputó el delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa.

Asimismo, ninguno de los capturados aceptó los cargos. Como medida preventiva, el juez ordenó que los procesados permanezcan en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.