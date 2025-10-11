Con el propósito de garantizar la seguridad en las carreteras durante el puente festivo del Día de la Raza, la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico anunció la puesta en marcha de la campaña de prevención “Seguros, cercanos y presentes – Receso escolar”.

De acuerdo con la autoridad de tránsito, para este operativo se dispondrán siete áreas de prevención ubicadas estratégicamente en los principales corredores viales del departamento.

En estos puntos estarán desplegados más de 60 uniformados, quienes adelantarán actividades de control y sensibilización con los actores viales.

Las autoridades estiman que cerca de 140.000 vehículos circularán por las vías del Atlántico durante el fin de semana largo, por lo que recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad.

Asimismo, se informó que habrá restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas, así:

Sábado: de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lunes: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Recomendaciones para los viajeros

La Seccional de Tránsito reiteró a conductores y pasajeros las siguientes medidas para prevenir siniestros:

No exceder los límites de velocidad.

Respetar las señales de tránsito.

No conducir bajo los efectos del alcohol.

Usar siempre el cinturón de seguridad y, en el caso de motociclistas, el casco reglamentario.

Realizar pausas activas para evitar el microsueño durante trayectos prolongados.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico invita a los viajeros a planificar sus desplazamientos con anticipación y a mantener una actitud prudente en la vía para evitar emergencias.