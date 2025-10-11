Un adulto mayor fue asesinado a tiros cuando conversaba con sus propios verdugos al frente de su casa. El hecho de sangre se registró en el barrio Tajamar, en el municipio de Soledad, durante la mañana de este sábado 11 de octubre.

El occiso fue identificado como Joaquín Enrique Bernal Matute, de 72 años de edad.

Según el informe de la Policía, a eso de las 10:10 a. m., la víctima se encontraba al frente de su residencia, ubicada en la carrera 14 con calle 45.

En ese momento Bernal fue abordado por dos sujetos que, tras sostener un breve diálogo, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en el tórax, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Malherido, el adulto mayor cayó tendido sobre el piso, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de la lesión.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los criminales y lograr su captura para así esclarecer los móviles del ataque armado.