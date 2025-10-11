En el marco de los planes de seguridad y control adelantados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, uniformados adscritos a la Estación de Policía Centro Histórico, lograron la captura en flagrancia de un individuo de 24 años por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de arma de fuego, accesorios o municiones.

Durante labores de patrullaje en el sector de Barranquillita, los uniformados observaron a un ciudadano que pidió auxilio, señalando que un sujeto lo había intimidado con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. De inmediato, los policías iniciaron una persecución que permitió interceptar al sospechoso sobre la carrera 41 con calle 10.

Al realizarle el respectivo registro personal, le fue hallada un arma de fuego tipo Mini Uzi de fabricación industrial, calibre 9 mm, con su respectivo mecanismo, dos teléfonos celulares, dos millones de pesos en efectivo, presuntamente producto del hurto.

El capturado, fue informado de sus derechos como persona capturada y trasladado bajo custodia a las instalaciones policiales, junto con los elementos incautados, para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, manifestó: “Este resultado es fruto del trabajo articulado de nuestras patrullas de vigilancia que permanecen atentas a las denuncias de la comunidad. Seguiremos fortaleciendo las acciones contra el hurto y el porte ilegal de armas, garantizando la tranquilidad en el centro de la ciudad”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o la Línea Contra el Crimen 3178965523.