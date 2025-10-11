La violencia sigue golpeando al municipio de Sabanalarga. Esta vez, una mujer resultó herida a bala por un sujeto que ingresó a su vivienda en el barrio Las Quintas durante la noche de este viernes 10 de octubre.

La lesionada responde al nombre de Dayana Díaz Carrillo, de 40 años de edad.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, siendo las 9:20 p. m., la víctima se encontraba descansando dentro de su vivienda, ubicada en la carrera 25A Nro. 70-31 en el barrio antes mencionado.

En ese momento un sujeto que se desplazaba a pie se acercó hasta la parte externa de la fachada, esgrimió un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones al interior de la residencia.

En medio de la balacera resultó herida Díaz Carillo, quien fue auxiliada por sus familiares y trasladada hasta el hospital departamental de Sabanalarga.

Según los médicos de turno, la víctima presenta tres heridas por proyectil de arma de fuego en varias partes del cuerpo. Actualmente la mujer se encuentra en la sala de cirugías con pronóstico reservado.

Las autoridades informaron que el comandante de estación en coordinación con SIJIN y SIPOL adelantan labores de campo, con el fin de dar con la captura de los responsables y esclarecer los móviles del ataque.

Otro capítulo de violencia

Es importante mencionar que en horas de la tarde del pasado viernes 10 de octubre fue hallado el cuerpo sin vida de un joven que registraba múltiples heridas de bala.

El cadáver fue encontrado en zona rural del municipio de Sabanalarga, a la altura de una trocha conocida como antiguo relleno sanitario que conecta la cabecera municipal con varias parcelas del sector.

EL HERALDO conoció que la víctima fue identificada por las autoridades como Yeimer de Jesús Peña Gutiérrez, de 23 años de edad, quien residía en el barrio Evaristo Sourdis de Sabanalarga.

Según los testigos, a eso de las 2:30 p. m., un grupo de personas que caminaba por la zona se percató del cuerpo sin vida de la víctima, por lo que alertaron a los oficiales sobre el macabro hallazgo.

Al llegar, los uniformados se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver, revelando que el joven presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego, principalmente en la cabeza.

Asimismo, esta casa editorial conoció que el occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte, tráfico y fabricación estupefacientes en el año 2019; y porte ilegal de arma de fuego en el año 2020.