Un joven fue asesinado a bala por unos sicarios en moto cuando se encontraba en su vivienda durante la noche de este viernes 10 de octubre en el barrio Los Almendros, municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Miguel Ángel Mejía Hernández, de 24 años de edad.

Según el informe de la Policía, a eso de las 10:20 p. m., Mejía Hernández estaba en el interior de su residencia ubicada en la carrera 14B con calle 78C-2.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta marca Yamaha XTZ de color blanco llegaron hasta el sitio en mención. Acto seguido, el parrillero descendió del vehículo portando un arma de fuego y se escabulló hasta la entrada de la casa.

Tras ingresar, este desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos al joven para posteriormente salir del lugar y escapar junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Malherido, la víctima fue trasladada por sus allegados hasta la Clínica Los Almendros donde ingresa directamente a la UCI. Horas después, exactamente a las 12:25 de la madrugada de este sábado, los médicos de turno informaron que el joven había fallecido debido a la gravedad de sus lesiones.

Según los especialistas, Mejía presentaba tres mortales disparos: uno en la cabeza, otro en el pómulo izquierdo y uno más en el cuello.

Hasta el momento se desconocen los móviles de este nuevo hecho de sangre que sacude a la comunidad de Los Almendros.