En horas de la madrugada de este sábado 11 de octubre se registró un violento accidente de tránsito entre una camioneta y una moto que dejó como víctima fatal al conductor de este último vehículo. El mortal siniestro ocurrió en la Vía al Mar, a la altura del kilómetro 107.

La víctima fatal fue identificada como Isaac Javier Agresott Moreno, de 24 años de edad.

De acuerdo con el informe de las autoridades, siendo las 12:50 a. m., Agresott conducía una motocicleta marca Suzuki de placas OWW-28E, mientras que un joven identificado como Marcos Adrián Beltrán Fuentes, de 20 años, manejaba una camioneta marca Ford Explorer de placas LWR-761.

Ambos conductores transitaban por la Vía al Mar sentido Barranquilla-Cartagena.

En medio del recorrido y en un aparente exceso de velocidad, el conductor de la camioneta habría embestido al motociclista.

Producto del accidente, el joven de 24 años quedó sobre el pavimento, con varios de sus huesos rotos y su motocicleta completamente destrozada.

Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso. Sin embargo, el vehículo quedó destruido en su parte frontal y el vidrio panorámico roto.

Según la Policía de Tránsito, la principal hipótesis del accidente indicaría que el conductor del automóvil manejaba en exceso de velocidad, razón por la que se presentó el trágico hecho.