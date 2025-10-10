La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, incautó más de 25 mil unidades de medicamentos de uso institucional, vencidos y falsificados, durante un operativo realizado en la ciudad de Barranquilla.

En el marco de las acciones contra el contrabando y el comercio ilegal, se efectuó diligencia de registro y allanamiento en un establecimiento tipo local donde se comercializaban medicamentos irregulares, sin las condiciones sanitarias exigidas.

Como resultado de la intervención, se incautaron 25.330 unidades de medicamentos, con un valor comercial estimado en más de 115 millones de pesos, afectando de manera significativa las finanzas de redes dedicadas a la comercialización ilegal de productos farmacéuticos que ponen en riesgo la salud pública.

Los hechos configuran presuntas conductas delictivas contempladas en el Código Penal Colombiano, tales como enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial y corrupción de alimentos, productos médicos o bebidas.

La venta de medicamentos falsificados y vencidos no solo representa un riesgo grave para la salud pública, sino que también vulnera los derechos de propiedad industrial y debilita los controles sanitarios establecidos por el Estado.

Estas prácticas ilegales afectan directamente la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud y pueden poner en peligro la vida de quienes consumen estos productos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, expresó: “Bajo los principios de seguridad, cercanía y presencia, invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el comercio ilegal de medicamentos. Compren únicamente en establecimientos autorizados, desconfíen de precios excesivamente bajos y eviten adquirir productos de origen desconocido”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reafirma su compromiso con la legalidad y la protección de la salud pública, invitando a la comunidad a reportar irregularidades a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.