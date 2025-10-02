En horas de la noche de este miércoles 1 de octubre, un joven resultó herido a bala en medio de un procedimiento policial que se registró en el barrio Las Gardenias, localidad Metropolitana de Barranquilla.

Leer más: Reportan ataque a bala contra un hombre en el barrio El Santuario

La víctima fue identificada por las autoridades como Carlos Daniel Flórez Castro, de 23 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 9:15 p. m., unos oficiales se encontraban realizando un patrullaje a la altura de la calle 94 con carrera 1E.

En medio de las labores, estos se percataron que había un grupo de sujetos fomentado una riña en plena vía pública. Los señalados, al darse cuenta que eran observados por los policías, emprendieron la huida.

Sin embargo, uno de los patrulleros inició la persecución de uno de los sujetos, y durante el procedimiento, hizo uso de su arma de dotación, hiriendo a Flórez Castro, mientras que los demás huían.

Tras ser herido, los uniformados socorrieron al joven de 23 años y le brindaron los primeros auxilios, para posteriormente trasladarlo hasta la Clínica San Ignacio de Soledad.

Los médicos de turno informaron que la víctima registraba una herida en el brazo derecho. No obstante, permanece estable y fuera de peligro, indicaron los especialistas.