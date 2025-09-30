Aproximadamente a las 08:54 de la noche el sonido de las balas alertó a la comunidad del barrio Las Malvinas. Un hombre fue asesinado en el interior de su vivienda, ubicada en la carrera 7 calle 97B.

Leer más: Judicializan a presunto responsable de asesinato de motociclista en el barrio Cevillar

La víctima fue identificada por las autoridades como Sergio Luis Maestre Cervantes, 43 años, quien se encontraba en su lugar de residencia, cercana a la cancha las Malvinas.

De acuerdo con testigos, el hoy occiso fue abordado por un sujeto que se movilizaba en motocicleta, quien sin mediar palabra y desenfundó un arma de fuego y le casusa varias heridas en el cuerpo.

Le puede interesar: Capturan a alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en el barrio La Esmeralda

Las autoridades reportaron que Maestre Cervantes presentaba una herida en la cabeza y una herida en el tórax posterior, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Se conoció que Maestre Cervantes presentaba 7 anotaciones en SPOA por los delitos de: Violencia intrafamiliar, Porte ilegal de armas de fuego, Homicidio 2018, lesiones personales, Falsedad marcaria y Fuga de preso.

Lea también: Estas son las cartas en las que el feminicida de Yolanda Estefany Arias confesó el crimen