La Policía Metropolitana de Barranquilla, en un contundente golpe contra el crimen organizado, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado (GDCO) conocido como ‘Los Silenciosos’, dedicado al hurto de vehículos, principalmente camiones.

La operación se llevó a cabo mediante la ejecución de nueve diligencias de allanamiento y registro en los barrios San Isidro, San Pedro Alejandrino y Chiquinquirá de Barranquilla; Altos de Manuela Beltrán, Nueva Esperanza y Ciudad Bonita en el municipio de Soledad; y Mesolandia, en Malambo.

Como resultado de estas acciones coordinadas entre la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de siete personas por orden judicial y la notificación de seis más por los delitos de concierto para delinquir, receptación, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado agravado.

Durante la operación fueron incautados: un revólver traumático, cinco teléfonos celulares, dos placas de vehículos y un motor.

Los capturados estarían directamente vinculados con el hurto de vehículos tipo camión bajo la modalidad de atraco. Reducían a sus víctimas en zonas enmontadas y luego se apoderaban de los automotores.

Los detenidos fueron identificados como Franklin Barbosa Bastida, Jhon Mario Villa García, Dustin Enrique Barrios Herazo, Luis Miguel Beleño Bello, Diego Armando Moreno Chantre, José Miguel Coba Vergara, Carlos Manuel Escalante Rodríguez, Juan David Lora Pérez, Luis Gonzalo Ramírez Montoya, Kevin William Melo Ruiz, Charles Junior Lora Pérez, Brony Javier Torres Romero e Iván Antonio González Pertuz.

En conjunto, los integrantes de ‘Los Silenciosos’ suman 52 anotaciones judiciales por delitos como secuestro simple, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado agravado, lesiones personales, receptación, tráfico de estupefacientes, abuso de confianza, falsedad marcaria, estafa, fuga de presos, inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar.

A esta estructura se le atribuye al menos 25 hurtos de vehículos registrados entre 2024 y 2025 en el área metropolitana de Barranquilla.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana señaló que “estas acciones operativas continuarán ejecutándose con contundencia, con el fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.