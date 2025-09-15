En la noche del domingo 14 de septiembre se registró un ataque sicarial en el municipio de Polonuevo, Atlántico, que dejó como saldo un joven muerto.
De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, el hecho se presentó hacia las 10:15 de la noche en el barrio Pereque.
La víctima fatal fue identificada como Jesús David Pedroza Orozco, conocido en el sector bajo el alias de Periquito, de 21 años de edad.
Al parecer, el joven transitaba por la calle 5B Sur con carrera 3, del mencionado barrio, cuando fue interceptado por dos sujetos a pie. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en diferentes partes del cuerpo.
Los pistoleros se dieron a la huida, mientras que Jesús David Pedroza Orozco falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizó la inspección técnica a cadáver.
La Policía aseguró que adelanta las labores correspondientes para dar con la identidad y ubicación de los responsables de este crimen.