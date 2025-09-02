La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó en las últimas horas la detención de tres sujetos y la notificación de otro sujeto en centro carcelario por su presunta participación en una estructura delincuencial llamada ‘los Triple 8’, dedicados a cometer delitos informáticos en la capital del Atlántico y Puerto Colombia.

La institución armada detalló que tras una investigación de ocho meses permitió impactar de manera estructural la organización dedicada a delitos informáticos.

En esa línea se adelantaron tres diligencias de allanamiento y registro en los barrios Ciudadela, Las Cayenas y El Limón, lugares donde se detuvieron a los presuntos delincuentes.

De acuerdo con las indagaciones, el modo delictivo de esta organización consistía en manipular cajeros automáticos para bloquear tarjetas, ganarse la confianza de las víctimas al simular ayuda y, mediante engaños, capturar sus claves. Posteriormente reemplazaban las tarjetas y usaban la información obtenida para realizar retiros de dinero y transferencias no autorizadas. Esta actividad ilegal generaba ganancias ilícitas cercanas a los 50 millones de pesos mensuales.

Con esta operación se logró el esclarecimiento de 13 casos de fraudes registrados en Barranquilla y Puerto Colombia, evidenciando el alcance criminal del Grupo de Delincuencia Común Organizado GDCO ‘Los Triple 8’, el cual acumula 47 anotaciones judiciales por diferentes delitos. La Policía Nacional continuará fortaleciendo las investigaciones para combatir el accionar de estructuras delincuenciales que afectan la seguridad y la confianza de los ciudadanos.

Sobre este resultado, el brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Con esta acción contundente contra el GDCO ‘Los Triple 8’, logramos desarticular una estructura que afectaba directamente la economía y la confianza de la ciudadanía. Reiteramos nuestro compromiso en seguir persiguiendo a los grupos criminales que utilizan la tecnología para delinquir y afectar la tranquilidad de los barranquilleros”.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos y transferencia no consentida de activos.

Durante los procedimientos se incautaron 54 cédulas de ciudadanía, 11 tarjetas débito y crédito, 30 simcard, 60 fotocopias de cédulas ampliadas al 150%, tres teléfonos celulares y 2.700.000 pesos en efectivo.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra la tranquilidad a la Línea de Emergencias 123 o a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523, garantizando absoluta reserva.