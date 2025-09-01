En el desarrollo de una ofensiva estratégica contra el contrabando y la ilegalidad en el comercio local, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asestó un contundente golpe a las redes dedicadas al ingreso irregular de electrodomésticos, logrando la aprehensión de un millonario cargamento en el puerto de Barranquilla.

Leer más: Adolescente asesinado en El Bosque había sido señalado de participar en al menos 12 homicidios

Como resultado de tres diligencias de registro y allanamiento a contenedores, los uniformados hallaron 2.782 unidades de mercancía de procedencia extranjera que no contaban con la documentación legal que acreditara su ingreso al país.

Dentro del cargamento se encontraban 2.662 televisores y 120 paneles de repuesto, avaluados en más de 3.300 millones de pesos.

La aprehensión se realizó debido a que la mercancía no había sido declarada para importación, constituyendo un claro caso de contrabando, según lo estipulado en el artículo 295 del Decreto 1165 de 2019.

Este tipo de contrabando afecta directamente a la industria nacional y al comercio formalmente establecido, generando significativas pérdidas en ventas, empleos y recaudo fiscal.

Frente a este resultado, el señor brigadier general Edwin Urrego Pedraza, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la legalidad y la protección de la economía nacional. Continuaremos ejecutando acciones contundentes contra las mafias del contrabando que debilitan el desarrollo económico de nuestro país.”

La Policía Nacional, bajo los principios de “Seguros, Cercanos y Presentes”, hace un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en la lucha contra el contrabando y el comercio ilegal.

Cualquier información relacionada con estas actividades puede ser reportada de manera confidencial a través de los siguientes canales de denuncia: Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.