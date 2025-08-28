Momentos de pánico se vivieron en la tarde de este jueves 28 de agosto en el sector de Villa Campestre, en jurisdicción de Puerto Colombia, cuando un hombre perpetró un hurto a una entidad bancaria ubicada en el centro comercial Le Champ.

Los hechos ocurrieron hacia las 2:35 p. m. en la sede de Banco Davivienda, donde un sujeto que vestía suéter blanco, gorra negra y portaba un maletín negro ingresó haciéndose pasar por cliente. Una vez frente al cajero, simuló portar un arma de fuego y lo intimidó con amenazas, exigiendo que depositara dinero en el bolso que llevaba.

El empleado, según la versión de testigos, accedió ante la presión del delincuente, quien posteriormente huyó del lugar con rumbo desconocido.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del banco y es materia de investigación por parte de la Sijín y Sipol, que trabajan en la identificación y ubicación del responsable.

Esta no es la primera vez que la entidad bancaria en mención es asaltada. Recordemos que el 5 de marzo del año anterior sujetos armados ingresaron y cometieron un taquillazo a eso de las 3:45, previo a la hora de cierre de la entidad.

La información fue suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la cual abrió una investigación a partir de los testimonios de los empleados de la entidad bancaria y uno que otro cliente que en ese momento se encontraban en el sitio.

Y luego en diciembre del mismo año se cometió un hecho similar, perpetrado por dos delincuentes.