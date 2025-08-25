El barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla, fue escenario de un homicidio en la tarde de este lunes 25 de agosto.

La víctima fatal fue identificada como Yordi Cortés Anaya, quien recibió un ataque a tiros en un sector de este barrio, contiguo al río Magdalena, popularmente conocido como el Bronx.

Testigos manifestaron a las autoridades que la víctima fue impactada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y posteriormente huyeron.

Entretanto, Cortés Anaya fue auxiliado por la comunidad y trasladado hasta el Paso del barrio Las Flores, en donde confirmaron su deceso.

La Policía Metropolitana de Barranquilla entró a investigar este nuevo hecho de sangre, por lo que peritos de la Sijín y detectives de esta misma unidad policial se desplazaron hasta la zona.

En un breve análisis de datos, las autoridades establecieron que Yordi Cortés era hermano de Harold Ubaldo Cortés Anaya, un hombre de 30 años de edad que fue asesinado a tiros el pasado mes de enero en la avenida Circunvalar, a la altura de la urbanización Alameda del Río.

Suministrada Harold Ubaldo Cortés Anaya, hombre asesinado en Alameda del Río.

En aquel momento, las autoridades señalaron que el hoy occiso estaba incumpliendo una medida de detención domiciliaria y era presunto integrante de la banda ‘los Cabezones’.

