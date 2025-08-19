En desarrollo de diligencias de patrullaje y control, uniformados de la Policía Metropolitana lograron detener este martes 19 de agosto a un presunto delincuente en el municipio de Malambo, luego de que este y un cómplice atentaran contra el administrador de una tienda en el barrio San Martín.

Tras el llamado de la comunidad, los uniformados reaccionaron de manera inmediata, iniciando una persecución que culminó en un enfrentamiento con los presuntos responsables. En medio de la acción policial, uno de los delincuentes resultó lesionado en la pierna derecha, con un impacto de arma de dotación oficial. Eso permitió reducirlo y proceder a su captura.

El individuo fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde, según las autoridades, recibe atención médica y se recupera bajo custodia policial, a la espera de ser presentado ante la autoridad judicial competente.

En el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 32, con seis cartuchos (tres de ellos percutidos), así como la recuperación de un teléfono celular y un manuscrito con un mensaje extorsivo.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la tranquilidad y la seguridad a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.