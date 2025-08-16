Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un hombre de 24 años fue asesinado en la noche de este viernes 15 de agosto en la vereda Media Luna, zona rural del municipio de Juan de Acosta.

Las autoridades reportaron que el crimen se registró a eso de las 7: 43 de la noche cuando dos sujetos armados arribaron hasta la vivienda de la víctima, quien fue identificada como Luis Eduardo Molina.

Según testigos, los criminales llegaron hasta la casa de Molina y tocaron a la puerta. Luego que el joven de 24 años abrirá, inmediatamente desenfundaron un arma de fuego y le propinaron un balazo a la altura de la cabeza.

Luego que se escuchara el sonido de las balas, los vecinos del sector intentaron auxiliar a Luis Eduardo, pero este ya no tenía signos vitales.

Sobre como Luis Eduardo Molina se conoció que se desempeñaba como mototaxista.

La Policía del Atlántico adelanta las labores de investigación para dar con el paradero los sicarios y determinar los móviles del crimen.