Un hombre de 24 años fue asesinado en la noche de este viernes 15 de agosto en la vereda Media Luna, zona rural del municipio de Juan de Acosta.

Leer más: Cobradiario fue asesinado a tiros en el barrio El Por Fin

Las autoridades reportaron que el crimen se registró a eso de las 7: 43 de la noche cuando dos sujetos armados arribaron hasta la vivienda de la víctima, quien fue identificada como Luis Eduardo Molina.

Según testigos, los criminales llegaron hasta la casa de Molina y tocaron a la puerta. Luego que el joven de 24 años abrirá, inmediatamente desenfundaron un arma de fuego y le propinaron un balazo a la altura de la cabeza.

Le puede interesar: Un muerto deja atentado en Las Malvinas: el homicida ingresó hasta la vivienda de la víctima

Luego que se escuchara el sonido de las balas, los vecinos del sector intentaron auxiliar a Luis Eduardo, pero este ya no tenía signos vitales.

Sobre como Luis Eduardo Molina se conoció que se desempeñaba como mototaxista.

Lea también: Procuraduría formuló cargos a exjuez de la Justicia Penal Militar de Barranquilla por presunto acoso laboral

La Policía del Atlántico adelanta las labores de investigación para dar con el paradero los sicarios y determinar los móviles del crimen.