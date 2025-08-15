La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la exjuez Primera de Brigada de la Justicia Penal Militar de Barranquilla, teniente coronel Heidy Johana Zuleta Gómez, por presuntamente incurrir en conductas de acoso laboral, persecución y maltrato contra otra juez de la misma jurisdicción.

La Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa señaló que, al parecer, la disciplinable realizó expresiones verbales injuriosas y ultrajantes contra la moral, intimidad y buen nombre de la otra funcionaria.

El ente de control indicó que posiblemente la entonces oficial habría hecho las manifestaciones frente a compañeros de trabajo y algunos civiles, pasando por alto los lineamientos establecidos en el Código Disciplinario frente a los llamados de atención.

El Ministerio Público advirtió que con su presunta conducta Zuleta Gómez quebrantó los principios de respeto, dignidad, equidad y liderazgo que deben guiar el actuar de los miembros del Ejército Nacional, por lo que de manera provisional la calificó como falta gravísima cometida a título de dolo.