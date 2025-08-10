La Policía Metropolitana de Barranquilla atendió en la madrugada de este domingo 10 de agosto un nuevo caso de homicidio en el municipio de Soledad, específicamente en el sector de Villa Muvdi.

La autoridad señaló que hacia las 1:40 de la madrugada sujetos a pie, vestidos de buzo negro, suéter blanco y bermuda de jean, entre algunas características, abordaron a un vigilante informal de la zona y le dispararon.

Ese hecho sucedió en la carrera 24D con calle 50, cuando víctima se encontraba sentada en una banca, en labores propias de su oficio.

Cabe reseñar que el pasado viernes 8 de agosto un ataque sicarial cobró la vida de Brayan Eduardo Cárdenas Vasco, de 33 años de edad, en el barrio Terranova, perteneciente al municipio de Soledad.

El hecho ocurrió hacia las 10:20 p. m., en la carrera 9 con calle 63, cuando, según testigos, tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas se acercaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones. Al menos nueve detonaciones escucharon habitantes del sector. Gravemente herido, Cárdenas Vasco fue trasladado por sus familiares al Hospital Juan Domínguez Romero, donde ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras versiones, el crimen estaría relacionado con una extorsión contra una empresa contratista que ejecuta trabajos estructurales para un escenario deportivo, donde el hoy occiso se desempeñaba como vigilante desde hacía dos años.

Allegados indicaron que Cárdenas había recibido amenazas del grupo delincuencial organizado Los Costeños, instándolo a dejar su labor desde unos 15 días atrás, advertencia que no acató por necesidad económica y por mantener a sus hijos.

Las autoridades manejan como hipótesis un ataque perpetrado por integrantes de esta estructura criminal y continúan las investigaciones para dar con los responsables.

Cabe recordar que este caso es similar al crimen de Ada Luz Pérez Santana, la mujer de 30 años que trabajaba en un restaurante del barrio La Paz y fue baleada el pasado 10 de julio en plena jornada laboral. Ese fue uno de los hechos que, sin dudas, volvió a mostrar la grave situación por la que hoy pasan pequeños y medianos comerciantes de Barranquilla y el departamento del Atlántico debido a la violencia extorsiva.

Aquel episodio, que sucedió en el lugar de trabajo de la víctima, en donde ella atendía, tomaba pedidos telefónicos y cobraba a los clientes, llamó la atención del propio alcalde de la ciudad, Alejandro Char, quien, a través de su cuenta de X, exigió a las autoridades llegar al fondo de este caso y de otros de extorsiones ocurridos en la localidad Suroccidente, una de las más permeadas por las temidas estructuras delincuenciales que sostienen su funcionamiento a través de esta renta criminal.

Unos diez días después del homicidio de la mujer, las autoridades entregaron los primeros resultados de una investigación adelantada por el Grupo Gaula y que derivó en la detención de Jean Pierre Santiago Suárez, un joven de tan solo 18 años de edad que, según las pesquisas, fue quien accionó el arma de fuego en contra de la humanidad de la mujer oriunda de Plato, Magdalena.

Casualmente, este individuo también actuó a nombre de ‘los Costeños’.