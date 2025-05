Abatida y desconsolada permanece la familia Escorcia González tras el macabro hallazgo del cadáver de la joven Cristina Paola de 19 años en una fosa del sector de El Bronx, una invasión ubicada en el Ponedera.

Desde la sede de Medicina Legal, Javier Escorcia, hermano mayor de la víctima, en diálogo con EL HERALDO, narró que se enteraron de la trágica noticia por medio de las redes sociales.

“Nosotros nos enteramos por las redes sociales al ver unas fotos. La comadre de ella fue la primera en enterarse y enseguida le avisó a mi mamá, quien salió disparada hacia allá y no le dio tiempo de avisarnos a nosotros”, manifestó el allegado.

De Cristina Paola se conoció por medio de su hermano que era madre de un niño de tan solo 3 años, como también que había tomado la decisión de mudarse a Ponedera desde hacía tres meses, luego de estar un tiempo viviendo en casa de sus padres en Malambo.

“Ella decidió marcharse para Ponedera, pero nosotros en sí no sabíamos dónde estaba ella, o con quién estaba, o dónde estaba viviendo. Solamente llamaba a mis papás para decirle que estaba bien…Casualmente el miércoles (7 de mayo) en la mañana ella se comunicó con mi mamá para decirle que fuera por el niño, que ella venía el domingo, el día de las madres, a visitar a mi mamá pero nunca se presentó”, expresó.

La fatal decisión de Cristina Paola

EL HERALDO se trasladó hasta la vivienda de la familia Escorcia en Ponedera y allegados de la joven dieron otros detalles de lo ocurrido, pero, por temor a verse afectados, prefirieron no revelar sus nombres.

Los cercanos a víctima mencionaron que las autoridades tendrían identificado al presunto feminicida de la joven. Esta persona responde al nombre de Edwin Blas Cantillo, alias Mickey, con quien afirmaron que la joven mantenía una relación.

“Ella se mantenía cercana con el ‘Mickey’, ahora fue que nos enteramos por los vecinos que él fue quien la mató porque siempre lo veían con ese hombre por el barrio”, afirmó uno de los familiares.

Cristina Paola Escorcia, de 19 años de edad.

Si bien se decía que la víctima estaba desaparecida desde el pasado jueves 8 de mayo, esta casa editorial conoció a través de sus allegados que Cristina Paola habría sido vista el viernes 9 en horas de la tarde, en compañía de Mickey y otros sujetos en un arroyo. Incluso al día siguiente, el día sábado 10, estaba en compañía de alias Mickey tomando bebidas embriagantes en un estadero local.

“La vieron la tarde del viernes con hombres en un arroyo, y después nos dijeron que el sábado estaba tomando cervezas con el ‘Mickey’ en un estadero”, finalizaron.

Un caso planeado

Juan Carlos Castro, padrastro de la víctima, explicó que el día lunes, en el momento en que los vecinos del sector se acercaron con palas para realizar la excavación manual del cuerpo, estos notaron que la fosa era medianamente profunda, lo suficiente como para enterrar el cuerpo de la joven de forma recta.

Además, lo más sorprendente del hallazgo del cuerpo fueron los elementos con los que estaba cubierto el cadáver con el fin de que el olor de la descomposición no alertara a los vecinos.

“Cuando encontramos el cuerpo de Cristina Paola vimos que estaba completamente desnuda, la cubría un cartón y había un alambre de púas. Antes de hallarla había una capa de tierra y otra de cal, incluso por encima de la fosa había restos de una basura que habían quemado como para que no quedara rastros de nada”, señaló Castro.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Juan Carlos Castro, padrastro de Cristina Paola, señala la zona en la que encontraron a la joven.

El hombre criticó la falta de apoyo de las autoridades, afirmando que desde el primer momento que los uniformados vieron la espalda de la joven dijeron que “se trataba de un cerdo” y abandonaron la zona.

“Ellos decían que ahí no había nada al principio, porque ellos metieron una varilla profunda y que no, no olía nada. Entonces, los muchachos seguían cavando y pues se le vio la espalda y una parte del glúteo, ahí entonces dijeron que eso era un cerdo, los policías se fueron y a los minutos otra vez los llamaron cuando vieron las piernas, fue ahí cuando dijeron que no podían seguir excavando”, reveló el padrastro.

EL HERALDO conoció que la Fiscalía y la Policía del Atlántico adelantan una investigación para esclarecer este caso que se enmarca en un posible feminicidio.