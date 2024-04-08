La Seccional Atlántico de la Fiscalía confirmó la detención y la orden de prisión de un juez de control de garantías contra Jamer Enrique Movilla Pallares, un sujeto de 30 años de edad, implicado en un caso de abuso sexual y el hurto agravado de una joven de 20 años.
El material de prueba recaudado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Atlántico, fue determinante para judicializar a Movilla Pallares como presunto responsable del delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 8 de marzo en el sector Los Robles de Soledad donde el procesado, a través de una plataforma digital, habría concertado una cita con la joven.
La víctima, al parecer, fue llevada por el procesado a un sector despoblado donde habría sido amenazada con un arma blanca, y abusada sexualmente. Posteriormente, el hombre le hurtó un celular a su víctima.
El pasado miércoles 3 de abril, funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron a Movilla Pallares y, en audiencias preliminares, un juez lo cobijó con medida de detención intramural.
Por otro lado este medio conoció que la Fiscalía Seccional rastrea otros casos de abuso de mujeres en la misma zona de Soledad y en los que el hoy imputado estaría vinculado. Los hechos habrían ocurrido el año anterior, para el mes de agosto.