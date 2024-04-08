La Seccional Atlántico de la Fiscalía confirmó la detención y la orden de prisión de un juez de control de garantías contra Jamer Enrique Movilla Pallares, un sujeto de 30 años de edad, implicado en un caso de abuso sexual y el hurto agravado de una joven de 20 años.

El material de prueba recaudado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Atlántico, fue determinante para judicializar a Movilla Pallares como presunto responsable del delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 8 de marzo en el sector Los Robles de Soledad donde el procesado, a través de una plataforma digital, habría concertado una cita con la joven.

La víctima, al parecer, fue llevada por el procesado a un sector despoblado donde habría sido amenazada con un arma blanca, y abusada sexualmente. Posteriormente, el hombre le hurtó un celular a su víctima.

El pasado miércoles 3 de abril, funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron a Movilla Pallares y, en audiencias preliminares, un juez lo cobijó con medida de detención intramural.