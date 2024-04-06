Algunos relatos se desprenden en torno al caso de feminicidio que fue reportado por la comunidad en la mañana de este sábado 6 de abril desde el barrio La Ilusión, en el municipio de Soledad.

Vecinos de la carrera 17 con calle 41 manifestaron que entre 7:15 y 7:30 de la mañana se escucharon gritos desde el interior de una casa y luego vieron salir de ese lugar a una mujer ensangrentada que se trataba de Paola Andrea Barreto Vargas, de 27 años de edad, a quien su expareja, llamado Jean Pierre Cardozo Padilla, le habría propinado un ataque con cuchillo en un dormitorio.

Al parecer, el sujeto había entrado al domicilio a la fuerza y ubicó en la habitación principal a Paola Andrea, quien se encontraba acostada junto a su hijo de unos 9 años de edad.

Precisamente este pequeño fue testigo del ataque contra su progenitora al despertarse con los gritos de ella, producto del ataque con el arma cortopunzante. La comunidad habló de 12 puñaladas.

Otras personas dicen que el individuo entró por una ventana de la casa y se abalanzó sobre la víctima, quien permanecía acostada en una cama.

Se dijo que la mujer alcanzó a salir con vida de la casa y fue trasladada hasta las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Soledad, sede 13 de Junio, adonde posteriormente confirmaron su deceso.

Mientras tanto, en el mismo barrio La Ilusión fue ubicado Jean Pierre Cardozo Padilla por agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes lo condujeron hasta una estación cercana.

Después de su individualización y la verificación de antecedentes, uniformados confirmaron que este individuo tenía en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, cinco anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (1), Violencia intrafamiliar (2), Inasistencia alimentaria (1) y Hurto (1).

Aparentemente este hombre acosaba a la víctima y en ocasiones anteriores habría tratado de agredirla.

Organismos y grupos de apoyo en contra de la violencia de género alertaron que en el departamento del Atlántico ya van 23 asesinatos de mujeres en lo que va corrido de este 2024.

Cabe recordar que en el mismo municipio de Soledad se había registrado la semana anterior el feminicidio de Diana Rosa Julio Anaya, una asesora comercial hallada muerta en un apartamento del barrio Villa Aragón.

De su muerte señalaron a Jorge Luis Durán Durán, sujeto que habría empezado una relación con la mujer a finales del año anterior y que desde hacía poco convivía con esta en el domicilio de la carrera 16 con calle 58, en el barrio en mención. Aparentemente, Durán Durán había dejado la prisión desde el pasado mes de enero.

Este es un viejo conocido de las autoridades, en sentido que en varias oportunidades ha sido reseñado por distintos delitos.