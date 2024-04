Petro, en el ojo del huracán: lo acusan de expropiar y de no lograr consensos

Caen rayos y centellas sobre la Casa de Nariño. La decisión del Gobierno de intervenir Sanitas y Nueva EPS, dos prestadoras del sistema de salud con más de 15 millones de usuarios en conjunto, ha generado una cascada de dardos, críticas y duras acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, que argumentó su cuestionado movimiento –en las vísperas del hundimiento de la reforma– en la carencias que arrastran las entidades desde hace varios años.

(Golpe al Gobierno Petro: se hundió en el Congreso la reforma a la salud)

En pleno revuelo político, integrantes de la oposición, que han olido sangre para atacar al Ejecutivo, han acusado a Petro de desplegar acciones ilegales. “Petro intenta hacer una expropiación indirecta a las EPS, intranquilizando a millones de pacientes”, aseguró la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

(“Intervención de Sanitas puede terminar en la liquidación de la EPS”)

“El país no puede seguir de espaldas a esta tragedia. Con Sanitas tienen el control de la salud en el país y el manejo de la mitad de los usuarios (24,4 millones). Hay que resistir y defender la vida de todos, hoy en manos de un ilegítimo gobierno que solo sabe destruir”, agregó.

(Procuradora dice que hará “estricta vigilancia” a intervenciones de EPS)

A su turno, Alejandro Gaviria, ex ministro de Educación de Petro, consideró que el Gobierno tomó la decisión de intervenir como “retaliación” al hundimiento de la reforma a la salud.

(“El sistema de salud de Sanitas puede colapsar a corto plazo”)

“Usualmente, antes de una intervención, se ordena primero un plan de mejoramiento, después, si este no funciona, viene una medida de vigilancia especial, y solo si esta última medida no corrige los problemas identificados, se procede con una intervención. Aquí lo hicieron todo de una, de afán; hasta con errores en la redacción del acto administrativo. Todo ello a pesar de que otras EPS no intervenidas tienen peores indicadores financieros y de salud. Estamos ante una medida arbitraria, una retaliación que pone en riesgo la vida de mucha gente”, advirtió.

(Usuarios de Sanitas en Barranquilla piden que se garantice atención)

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez consideró que, de ahora en adelante, el sector privado tendrá –según él– reparos para invertir en el país.

“A las buenas o a las malas parece ser el designio oficial para que la ciudadanía quede sin buenos aseguradores en salud y al final solamente se disponga de estatismo, burocratismo y politiquería. ¿Quién en el sector privado volverá a invertir para prestar servicios de salud?”, aseguró.

(Gobierno interviene la Nueva EPS, la más grande del país)

Por su parte, el excandidato presidencial Sergio Fajardo consideró que la estrategia predilecta del presidente Petro es “confundir”.

“(...) encubre la incapacidad para conformar equipos de trabajo y tiende cortinas de humo para evadir responsabilidades. El caso de Sanitas es otro paso en la confrontación que apenas comienza. Destrucción sin anestesia. No hay sorpresas. Y lo que falta”, explicó.

(El Gobierno no tuvo voluntad de consenso: senador Carlos Meisel)

Además, el expresidente César Gaviria advirtió que el Gobierno no está preparado ni tiene la capacidad para administrar el sistema de salud colombiano.

“Quiero ver un Gobierno que no ha hecho nada para prepararse, ¿cómo va a atender a 50 millones de pacientes que tiene el sistema de salud colombiano?”, cuestionó.

(“Lo que podía ser una transición tranquila, ahora nos toca de golpe”: Petro)

De acuerdo con Gaviria, “son millones de colombianos los que pierden su acceso al derecho a la salud con estas decisiones, y el Gobierno fracasará rotundamente en intentar suplir lo que las EPS han hecho como parte del sistema”, por lo que vaticinó que “habrá un momento, muy pronto, en el cual cientos de miles de colombianos marcharán por las calles del país debido a la forma en que el Estado los está privando del acceso a un derecho fundamental como es la salud”.

Por último, José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda, lamentó que el ejecutivo fuera incapaz de concertar en medio de la discusión de la reforma a la salud.

(Minsalud pide ir a unas “elecciones” para definir las reformas del Gobierno)

“La respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de Sanitas y ahora de la Nueva EPS. El Gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos”, lamentó el académico en su cuenta de X.

(Plenaria de Senado niega la ponencia de archivo de la reforma pensional)