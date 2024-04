Minsalud pide ir a unas “elecciones” para definir las reformas del Gobierno

En medio de su intervención en la comisión séptima del Senado, Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, aseguró en la tarde de este miércoles que Colombia necesita "ir nuevamente a unas elecciones" para definir el futuro de las reformas sociales promovidas por el Gobierno.

"Yo siempre he creído en un sistema presidencialista porque si lo tuviéramos hoy, deberíamos ir nuevamente a unas elecciones para saber si las reformas a la salud, pensión y laboral, todas las reformas que necesita el país y pidió el pueblo en las pasadas elecciones, se hacen o no se hacen. Cualquiera que sean, no tenemos problema. Por eso, estamos en un proceso constituyente”, dijo Jaramillo.

“Yo estoy de acuerdo con el sistema parlamentario, creo en un sistema parlamentario. El sistema presidencialista lo único que ha hecho es centrar el poder en las grandes capitales”, agregó.

Además, señaló que: "A nosotros nos preocupa haber tenido que intervenir una EPS, nos preocupa porque queremos y queríamos que pudieran como las reuniones que tuvimos hasta el día de esta semana, hasta esta semana tuvimos reuniones con cinco importantes EPS que están inclusive aquí esperando que ojalá se pueda tramitar para poder hacer el trámite a gestoras: Sura, Salud Total, Mutual Ser y al mismo tiempo Salud Mía. Y en esas reuniones estuvieron entre tanto Acemi como Gestar Salud. Dejaron de ir y le pregunté a una de las EPS, a un dueño de la EPS, por qué no vinieron. Dijeron porque un partido político les dijo que no volvieran”.