La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (Dirandro) reportó la detención de una mujer de 72 años que fue sorprendida con ocho kilos de cocaína ocultos en su maleta, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao, a unos 10 kilómetros del centro histórico de Lima.

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La mujer fue identificada como Basiliana Huaraca Ramírez y, según las autoridades, es conocida como ‘Mamá Basi’ y ‘Abuela de la droga’.

El general de la Policía Nacional peruana Leiby Huamán Daza indicó que la mujer fue descubierta cuando pretendía abordar un vuelo con destino a París, Francia.

Aunque por su apariencia de mujer madura no levantaba sospechas de los agentes de Policía, el contenido de su maleta terminó delatándola.

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“Difícilmente un agente podía presumir que una persona anciana, que viene tranquilamente con su maleta, se trate de un correo humano”, dijo el general Huamán, según recoge la revista ‘Caretas’.

Basiliana Huaraca Ramírez mezcló la droga con harina de maca, quinua y kiwicha con la esperanza de que pasara sin sospechas las pruebas químicas que practica la Policía Antidrogas en el aeropuerto.

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Sin embargo, el camuflaje no le sirvió para superar todos los controles. Una de las pruebas practicadas en la zona de bodega arrojó positivo para cocaína, develándose así el plan criminal de Basiliana Huaraca.

Las autoridades señalaron que la mujer llevaba en total ocho kilos con ochocientos cinco gramos del alcaloide en su maleta de viaje.

Tras hacer efectiva la detención de ‘la abuela de la droga’, la Policía inició una investigación del caso para determinar cuál organización criminal está detrás de este intento de exportación de cocaína a territorio europeo.

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El general Leiby Huamán Daza maneja la hipótesis de que la mujer de 72 años habría sido instruida para camuflar la droga entre productos de comida, tal como lo hizo para ir al aeropuerto Jorge Chávez.