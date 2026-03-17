El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no tiene miedo a repetir un Vietnam en caso de iniciar una incursión militar terrestre en Irán dentro de la ofensiva que se encuentra ya en su día 18.

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“No tengo miedo de nada”, fue la respuesta de Trump a las preguntas de los periodistas en la comparecencia en el Despacho Oval sobre si había riesgo de convertir en “otro Vietnam” la operación conjunta con fuerzas israelíes en Oriente Medio.

El final de la intervención en Irán no se vislumbra por lo que la posibilidad de una incursión terrestre cobra fuerza.

Tanto que Teherán ha advertido esta semana a Washington de las consecuencias en el caso de que los soldados pisen su territorio.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, en una entrevista con Sky News este lunes, avisó “simplemente lean lo que ocurrió en Vietnam”.

“Ellos entienden que quienes los arrastraron a esta guerra (con Irán) también pueden arrastrarlos a un atolladero”, añadió Khatibzadeh.

Vietnam se ha convertido en el imaginario colectivo en un callejón sin salida y en una guerra de desgaste que sufrió Estados Unidos en la década de 1960, cuando se ordenó un despliegue terrestre en el país asiático y se enquistó sobre el terreno.

La referencia a Vietnam, además de por el envío de tropas estadounidenses sobre el terreno, adquiere relevancia ahora por la incertidumbre sobre el tiempo que la operación en Irán puede prolongarse.

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Si bien los primeros días el presidente de Estados Unidos aseguró que la operación podría extenderse cuatro o cinco semanas, más tarde afirmó que su final era inminente, sin dar fechas.

La incertidumbre económica y la subida del precio del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz complican la situación financiera internacional y aumentan el nerviosismo de los mercados por el riesgo de que el conflicto se enquiste.