El panorama artístico colombiano en este 2026 tiene un nombre propio que resuena con fuerza: Andrea Guzmán. La actriz atraviesa uno de los momentos más prolíficos y polifacéticos de su trayectoria, logrando equilibrar su consolidada carrera en las tablas con su reciente debut como directora y su incursión en el mundo empresarial.

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Sin embargo, más allá de sus proyectos actuales, una noticia del pasado ha vuelto a ponerla en el centro de la conversación digital: el sorpresivo estreno de una producción que se creía engavetada para siempre.

En una entrevista exclusiva concedida al diario El Colombiano, Guzmán compartió su asombro y alegría por el lanzamiento de ‘Manual para ninjas’, una serie de comedia de 60 capítulos que fue grabada hace casi una década. Esta producción de Caracol, que muchos integrantes del elenco ya daban por perdida, finalmente ha visto la luz a través de Ditu, la nueva plataforma de streaming del canal.

Según explicó la actriz al citado medio, la dinámica de estreno consiste en la publicación de cinco episodios cada miércoles, permitiendo que el público finalmente acceda a una historia cargada de color y humor local.

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La trama de la serie se desarrolla en una escuela de ninjas ubicada en un barrio popular, donde un grupo de personas busca superar sus temores más profundos bajo la guía de un maestro conocido como “La sombra negra”. Andrea Guzmán interpreta a Dorothea, un personaje con una carga social muy actual. Se trata de una mujer que padece un miedo crónico a salir a la calle tras haber sido víctima de un atraco, una situación con la que la actriz considera que muchos ciudadanos se sentirán identificados debido a la inseguridad urbana.

Instagram @andreitaguz

“Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que existen muchas Dorotheas en la calle, que sufrieron por la criminalidad y quedaron realmente traumatizadas y sin un tratamiento adecuado”, afirmó Guzmán a El Colombiano, destacando que su personaje llega a la escuela de ninjas buscando superación personal sin saber que las lecciones de artes marciales serían la clave para sanar sus miedos.

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Paralelamente a este estreno digital, la actriz celebra su crecimiento en otros campos. En el ámbito teatral, ha dado un paso fundamental al escribir y dirigir ‘Inmaduros’, obra que se presenta en el Teatro Nacional La Castellana.

Este proyecto, junto con la pieza infantil ‘El secreto del Dorado’, representa para ella un hito personal, pues confiesa que el salto a la dirección era un temor que necesitaba vencer. Para Guzmán, este 2026 es el año de superar barreras propias, algo que también ha trasladado al sector gastronómico con la apertura de su restaurante de fusión colombiana, Guzto.

Este establecimiento busca ofrecer una experiencia de alto nivel en Bogotá, generando empleo y apostando por la innovación culinaria. La actriz destaca que, aunque emprender en Colombia representa un riesgo considerable, la acogida del público ha sido gratificante.