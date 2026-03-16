El balance de las inscripciones para el 59° Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, es altamente positivo por parte de los concursantes en sus distintas categorías que fortalecerá el patrimonio musical y dará el mayor espacio a las nuevas generaciones.

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Lo anterior indica el cumplimiento en la labor de conservación y promoción del vallenato tradicional, por parte de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, quien agradece a los concursantes por cada año estar presentes y unidos a la causa folclórica y cultural.

El registro de inscritos es el siguiente:

Acordeón Profesional 69

Acordeonera Mayor 12

Acordeón Aficionado 78

Acordeón Juvenil 36

Acordeón Infantil 47

Acordeonera Menor 12

Canción Vallenata Inédita. (235). Paseos, 155; Merengues, 40; Sones, 22 y

Puyas,18

Piqueria Mayor 68

Piqueria Menor 5

Piloneras. (265). Mayores171; Juveniles 52 e Infantil, 42.

Respecto a las canciones que serán seleccionadas entre las 235 inscritas, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata indicó que en los próximos días se estará haciendo el anuncio, luego de cumplido el trabajo del jurado.

Suministrada a EL HERALDO

De otra parte, los concursantes en todas las categorías de acordeón, no podrán repetir ninguna canción de los cuatro aires en su orden (Paseo, Merengue, Son y Puya) en las distintas rondas ni en la semifinal. Además, los cambios de cajeros, guacharaqueros o cantantes acompañantes de los acordeoneros o acordeoneras en las distintas categorías, se podrán hacer hasta el 24 de marzo de 2026.

Dentro de la programación se tiene previsto los dos primeros actos, el sábado 25 de abril a las 3:00 p. m. el inicio desde el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ el desfile de Jeep Willys Parranderos, y el domingo 26 de abril 8:00 a. m. el concurso de Pintura Infantil ‘Los niños pintan el Festival de la Leyenda Vallenata’, en el Centro Comercial Mayales Plaza.

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Este magno evento que se lleva a cabo desde el año 1668, en cada versión se consolida como el encuentro que atrae a miles de turistas a la Capital Mundial del Vallenato para disfrutar de la tradición y el folclor a través de las notas de los acordeones, cantos y versos. Todos invitados del 29 de abril al dos de mayo de 2026.