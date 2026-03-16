Como peregrinos de una nueva religión, la de la música y la nueva estética de Rosalía, varios cientos de personas hacían cola esta tarde en Lyon, horas antes del primer concierto de la gira de ‘Lux’, con mucha ropa blanca, coronillas amarillas teñidas en el pelo y alas de ángel.

El francés y el español eran los idiomas más hablados en la fila relativamente modesta de gente que prefirió acudir pronto al recinto del LDLC Arena, que tiene capacidad para unas 15.000 personas y que fue el lugar elegido por la artista catalana para dar inicio al esperado tour de 42 conciertos que la llevarán por Europa y América.

“Mis expectativas son que va a ser el mejor concierto de mi vida. Lo siento Rosalía, lo siento por la responsabilidad”, bromeó en declaraciones a EFE Julia, recién llegada al LDLC Arena junto a su pareja, Nere, con la que viajó a Lyon desde Oviedo porque ambas se declaran “muy fans” de la de ‘Motomami’ y ‘El mal querer’, en especial por la profundidad de su visión creativa.

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Las dos iban ataviadas con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, otra pieza de ropa que se dejaba ver en la fila, aunque el blanco fue el color elegido predominantemente por los admiradores para acompañar esta ‘era’ del cuarto disco de estudio Rosalía (San Esteban Sasroviras, 1992).

De ángeles directamente se vistieron Íker, estudiante gallego de 21 años, y Kelian, francés de 22, situados en los primeros puestos de la cola, justo al lado de la tienda de productos oficiales de la gira, en la que el elemento que más llamaba la atención era una sudadera con capucha larga en forma de pico -similar al velo de una monja-, por delante de las camisetas con la leyenda ‘Red flag andante’.

“Quería ir a la primera fecha, sin ‘spoilers’, para no tener que andar saltándome vídeos ni bloqueando a gente”, contaba a EFE Íker entre risas.

Es un viaje costoso, admitía este joven español, pero que merece la pena “si es tu pasión”. Y esto lo es, subrayaba, en especial por todas las expectativas que Rosalía ha generado en torno al espectáculo y más aún, si cabe, tras su espectacular presentación en los premios BRIT, donde además se alzó como Artista Internacional del Año.

Una artista integral que también se equivoca

“Es como un sueño que se ha vuelto realidad y estoy muy, muy contenta de estar aquí”, explicaba también vestida enteramente de blanco Carolina, una portuguesa que reside en Lyon y que anticipaba un concierto inolvidable a juzgar por lo poco que la propia artista, “una diosa”, ha ido desvelando en sus redes.

Para Sybill, una admiradora francesa que había acudido con varios familiares que le habían regalado la entrada por sorpresa en Navidad, lo mejor de la cantautora española es que “trata cosas nuevas con audacia”, pero también “con mucho talento”.

“Tiene su propio carácter, su propia manera de hacer baile, de cantar, de escribir canciones”, reflexionaba en la fila del LDLC Arena.

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A los fieles de Rosalía tampoco les echaban para atrás las polémicas suscitadas a lo largo de la intensa promoción de ‘Lux’, que tuvieron su último capítulo con sus palabras de admiración para Pablo Picasso, al confesar que no le molestaba separar al artista de la obra.

Se desdijo este mismo fin de semana en un vídeo en TikTok, dando las gracias a sus admiradores por hacerle saber que existían acusaciones reales de malos tratos a mujeres por parte del artista malagueño.

“A mí me parece un personaje muy necesario. Es humana, pues se equivoca, no todo lo sabe. Se moja, rectifica. Me parece que tiene un papel muy complejo, ahora que todo se mira con lupa”, opinaba por su parte Nere, con su camiseta culé de ‘Motomami’.

Tras Lyon, Rosalía estará en París los próximos 18 y 20 de marzo, después en Zurich y Milán, con un único concierto en cada ciudad, y su siguiente escala será Madrid, con recitales los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena.

Tras dos conciertos en Lisboa, el 8 y 9 de abril, la artista catalana se presentará en Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, en el Palau Sant Jordi.