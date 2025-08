La actriz Andrea Guzmán es la nueva eliminada del programa ‘Masterchef celebrity’. Durante el capítulo de este jueves 31 de julio, la artista reconocida por participar en producciones como ‘Pedro, el escamoso’, ‘Rigo’ y ‘La gloria de Lucho’, cometió una falla imperdonable para los chef, al dejar el pollo crudo.

La bogotana disputó su continuidad en el reality con Luis Fernando Hoyos, Caterin Escobar, Valeria Aguilar, Violeta Bergonzi y Nicolás Montero, quienes cometieron menos errores y sorprendieron a los exigentes jurados: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Andrea presentó su preparación con pollo; sin embargo, no tuvo en cuenta que su proteína no estaba bien cocida, lo que le costó colgar su delantal.

La actriz se despidió de sus compañeros y agradeció a los jurados por todas las enseñanzas.

“Solo puedo decir cosas lindas. Fue muy enriquecedora. Todo lo que aprendí me va a quedar para toda la vida. Lo que compartí con mis compañeros también, cada cosa que me decían los chefs me quedó como un aprendizaje enorme en la cocina”, expresó tras el anuncio de su salida del programa.