“Lo que podía ser una transición tranquila, ahora nos toca de golpe”: Petro

Durante su intervención en la Asamblea Nacional Cafetera, el presidente Gustavo Petro reaccionó al hundimiento de la reforma a la salud, uno de sus proyectos bandera, el cual se archivó en la comisión séptima del Senado.

"Los congresistas, de las EPS, porque los financiaron en sus campañas esas mismas entidades, dicen ‘no, no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras’. Pues hermano, si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto y las EPS quebraron. Lo que nos están diciendo, no el Gobierno, sino el mismo Congreso de la República, es que se quiebran las EPS", indicó el jefe de Estado..